Polizei Hagen / 16-jähriger zeigt sich gegenüber der Polizei ...

16-jähriger zeigt sich gegenüber der Polizei renitent

Hagen - Am frühen Samstagmorgen wollte ein 16-jähriger in einem Hagener Schnellrestaurant in der Innenstadt eine Packung Kekse entwenden. Bei der Personalienüberprüfung durch Mitarbeiter flüchtete der Täter zunächst und kehrte dann wieder zurück.

Beim Eintreffen der Polizei reagierte der junge Mann sehr agressiv und unkooperativ.

Er wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt fixiert. Anschließend wurde er in das Polizeigewahrsam Hagen verbracht.

Jetzt erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

