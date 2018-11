Polizei Hagen / 86-Jährige Vorhallerin Schmuck aus dem Haus ...

86-Jährige Vorhallerin Schmuck aus dem Haus gestohlen

Hagen - Am Dienstagnachmittag, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, stahlen unbekannte Täter Schmuck aus dem Reihenhaus einer Seniorin in der Ulmenstraße. Die 86-Jährige verrichtete Gartenarbeiten und hatte zuvor einen Schlüsselbund, an dem sich auch der Haustürschlüssel befand, über den Türknauf der Kellertreppe gehängt. Ohne dass die alte Dame etwas bemerkte, verschafften sich die Diebe mit diesem Schlüssel Zugang zum Haus und entwendeten aus einem Schmuckkästchen im Schlafzimmer zwei Eheringe und zwei Goldketten. Der Beutewert liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 986 2066.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Michael Siemes Telefon: 02331/986 15 12 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha