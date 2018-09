Polizei Hagen / Altkleider Container angezündet

Altkleider Container angezündet

Hagen - Am Freitag, gegen 22.45 Uhr, wurde der an der Einmündung Funckestraße / Rheinstraße befindliche Altkleidercontainer durch unbekannte Täter angezündet. Der in voller Ausdehnung brennende Container mußte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

