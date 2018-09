Polizei Hagen / Ampel beschädigt

Ampel beschädigt

Hagen - Am Samstag teilten Zeugen der Polizei mit, dass an der Kreuzung Alexanderstraße/Freiligrathstraße die Ampel des Fahrradweges beschädigt sei. Unbekannte Täter hatten das Grünlicht dieser Ampel abgerissen, welche nun nur noch an einem Kabel hing. Die Höhe des hierbei entstandenen Schschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

