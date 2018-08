Polizei Hagen / Autofahrer kann sich nicht an Unfall erinnern

Autofahrer kann sich nicht an Unfall erinnern

Hagen - Am Dienstagnachmittag musste ein junger Mann nach einem Verkehrsunfall in Haspe vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren werden. Gegen 15.15 Uhr befand sich der 21-Jährige mit einem Mercedes auf der Kölner Straße mit Fahrtrichtung Gevelsberg. Aus ungeklärter Ursache kam er in Höhe des Hauses 64 nach rechts von der Fahrbahn ab, schrammte an einem parkenden Ford entlang, prallte gegen den als nächstes Fahrzeug abgestellten Piaggio Ape und schob das motorisierte Dreirad in ein Pflanzbeet. Nach Angaben von bislang unbekannten Zeugen stieg der Mercedes-Fahrer danach aus und fiel zu Boden, sodass ein Rettungswagen alarmiert wurde. Bei den Ermittlungen nach erfolgter Unfallaufnahme im Krankenhaus konnte sich der 21-Jährige nach eigenen Angaben nicht an den Unfallhergang erinnern. Da er einen desorientierten Eindruck erweckte und in seinem Fahrzeug leere Tablettenpackungen lagen, veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe. Die Höhe des Sachschadens an den drei beteiligten Fahrzeugen liegt bei etwa 6000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Sachbearbeitung unter der 986 2066 in Verbindung zu setzen.

