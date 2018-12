Polizei Hagen / Autofahrer unter Drogeneinfluss

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Hagen - Am Samstag Mittag bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen Autofahrer. Er hatte in Hagen-Eilpe eine rote Ampel nicht beachtet. Die Beamten hielten den 53-jährigen an. Ein Test ergab einen vorausgegangenen Drogenkomsum. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen. Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha