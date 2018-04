Polizei Hagen / Beifahrerin kam nach Unfall ins Krankenhaus

Beifahrerin kam nach Unfall ins Krankenhaus

Hagen - Im Rahmen der Streifenfahrt kam ein Polizeiwagen am späten Donnerstagabend an der Stennertbrücke an einer Unfallstelle vorbei, bevor die Beteiligten sich melden konnten. Ein 25 Jahre alter Volkswagen-Fahrer wollte von der Mühlenbergstraße nach links abbiegen, schätzte dabei allerdings nach eigenen Angaben die Entfernung eines 19-jährigen Mercedes-Fahrers falsch ein, der ihm aus Richtung Elsey entgegenkam. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und während der Unfallaufnahme klagte die 21 Jahre alte Beifahrerin des wartepflichtigen Volkswagen-Fahrers über Schmerzen. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden liegt bei 10000 Euro.

