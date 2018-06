Polizei Hagen / Betrunkene nach Widerstandshandlungen in Krankenhaus

Betrunkene nach Widerstandshandlungen in Krankenhaus

Hagen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste eine 23-jährige Frau nach einem Körperverletzungsdelikt und mehreren Widerstandshandlungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 22.30 Uhr war es in der Straße im Mühlenwert durch Schläge zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 15-Jährigen gekommen. Als Polizeibeamte den Sachverhalt aufnehmen wollten, entfernte sich die mutmaßliche Beschuldigte. Ein Beamter sprach sie an und musste im nächsten Augenblick einem Faustschlag der 23-Jährigen ausweichen. Auch einen hinzueilenden Kollegen versuchte die erheblich alkoholisierte Frau zu schlagen. Nachdem die Frau sich zwischenzeitlich beruhigt hatte, randalierte sie schließlich erneut in einem Rettungswagen und sie musste fixiert werden. Auch im Krankenhaus verhielt sich die Randaliererin dem Personal und den Beamten gegenüber aggressiv, sodass der behandelnde Arzt eine Verlegung zur stationären Unterbringung in eine psychiatrische Abteilung veranlasste.

