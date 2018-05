Polizei Hagen / Brauner Toyota vom Burgweg entwendet

Brauner Toyota vom Burgweg entwendet

Hagen - In der Nacht vom Donnerstag, 17.05.2018 auf den Freitag, 18.05.2018 wurde ein brauner Toyota mit dem Kennzeichen HA-AF1342 vom Burgweg in Hohenlimburg entwendet. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Donnerstag gegen 18:30 Uhr vor seinem Haus abgeparkt. Als er am Freitag morgen gegen 05:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, musste er feststellen, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Im Fahrzeug befand sich außerdem ein Mountainbike. Die Kriminalpolizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: "Wer hat verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Burgweg in Hohenlimburg gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges oder des Fahrrades machen? Hinweise an die Polizei Hagen bitte unter der Rufnummer 02331 986-2066. (tr)

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an: Einsatzleitstelle Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha