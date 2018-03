Polizei Hagen / Büroeinbruch

Büroeinbruch

Hagen - Am Sonntagnachmittag informierte ein Mitarbeiter der Caritas gegen 15.00 Uhr die Polizei und teilte mit, dass Einbrecher in die Räumlichkeiten an der Finkenkampstraße eingedrungen waren. Nach ersten Ermittlungen hatten am Freitag gegen 17.00 Uhr die letzten Angestellten ihren Arbeitsplatz verlassen. In dem zurückliegenden Zeitraum schlugen der oder die Täter die Verglasung einer rückwärtigen Tür ein und gelangten so in das Gebäude. Sie nahmen einen Feuerlöscher aus der Halterung und schlugen damit die Scheibe einer verschlossenen Bürotür ein. Dann durchwühlten sie die Schränke und den Schreibtisch in dem Raum. Ob sie dabei Gegenstände entwendeten, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht abschließend geklärt werden. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort, Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch bitte an die 986 2066.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Ulrich Hanki Telefon: 02331/986 15 11 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha