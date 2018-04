Polizei Hagen / Buntmetaldiebstahl in Eilpe

Buntmetaldiebstahl in Eilpe

Hagen - In der Zeit von Freitag, 23.03.2018 bis Freitag, 13.04.2018 drangen bislang noch unbekannte Täter in einen leerstehenden Bürokomplex in der Jägerstraße in Eilpe ein. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort hebelten die Täter mehrere Türen des Objektes auf und entwendeten Buntmetall. Nach bisherigem Stand wurden Leitungsrohre und Stromleitungen entwendet. Wer kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen in den letzten Wochen im Bereich der Jägerstraße machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (tr)

