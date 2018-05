Polizei Hagen / Buntmetalldiebe entwenden Kupferfallrohr

Buntmetalldiebe entwenden Kupferfallrohr

Hagen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten bislang unbekannte Täter an der Spichernstraße in Altenhagen über einen Zaun auf das Gelände der dortigen Kirche. An der Außenfassade entwendeten sie ein etwa drei Meter langes Fallrohr aus Kupfer. An zwei weiteren Regenwasserabläufen machten sich die bislang unbekannten Täter ebenfalls zu schaffen, an denen gelang es ihnen jedoch nicht, die Rohre aus den Halterungen zu hebeln. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl weiterführende Angaben machen können, melden sich bitte unter der 986 2066.

