Polizei Hagen / Busscheibe geborsten

Busscheibe geborsten

Hagen - Als am Montagabend gegen 20.25 Uhr ein Bus der Linie 513 der Hagener Straßenbahn in den ZOB einfuhr, gab es ein lautes klirrendes Geräusch und auf der Fahrerseite war im vorderen Bereich eine Scheibe komplett zerstört. Zum Glück war der Wagen leer, sodass niemand zu Schaden kam. Ob nun ein Gegenstand in die Scheibe geworfen oder ein Unbekannter dagegen geschlagen hatte, ließ sich vor Ort nicht feststellen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls gab es eine Auseinandersetzung unter mehreren nicht näher bekannten Personen. Ob aus deren Reihen die Sachbeschädigung erfolgte, ließ sich letztlich nicht klären. Zeugen, die weiterführende Angaben machen können, melden sich bitte unter der 986 2066.

