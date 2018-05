Polizei Hagen / Dieb nach Flucht an der Volme gestellt

Dieb nach Flucht an der Volme gestellt

Hagen - Am Donnerstag, 24.05.2018, kam es zu einem Ladendiebstahl in der Innenstadt. Gegen 13:40 Uhr beobachtete eine Detektiv in einem Bekleidungsgeschäft (64) zwei Männer. Einer trug eine Tasche bei sich, welche er offen hielt. Sein Kumpane steckte heimlich mehrere Hosen im Wert von knapp 200 Euro dort hinein. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne dass ein Alarmsignal ertönte oder die Ware zu bezahlen. Der 64-Jährige verfolgte die zwei Männer und rief die Polizei. Die Diebe trennten sich auf der Flucht. Einer der Männer (36) rannte einen Fußweg an der Volme entlang. An der Straße Am Widey konnten die Beamten ihn ergreifen. Die präparierte Klau-Tüte hatte er zuvor in ein Gebüsch geworfen. Vom zweiten Täter fehlt bislang jede Spur. Er war zirka 170 cm groß, schlank und trug ein dunkles Oberteil, eine Jeans, sowie eine Baseballkappe. Die Tüte stellten die Polizisten sicher. Der 36-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

