Polizei Hagen / Doppelter Ladendiebstahl in Vorhalle

Doppelter Ladendiebstahl in Vorhalle

Hagen - Am Mittwochmittag rief ein Ladendetektiv eines Sportartikelgeschäfts an der Weststraße die Polizei, weil er einen Ladendiebstahl beobachtet hatte. Ein 33jähriger Mann entwendete Kinder- und Schwimmbekleidung aus dem Geschäft, indem er die Etiketten in der Umkleidekabine entferne und den Laden verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Bei der Durchsuchung der Person entdeckten die Polizeibeamten im Rucksack des Mannes Spielzeug, für das er keinen Kaufbeleg hatte. Der Dieb räumte ein, auch in dem benachbarten Spielwarengeschäft gestohlen zu haben. Die Ware verblieb in den jeweiligen Filialen. Den Mann erwarten zwei Strafanzeigen.

