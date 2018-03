Polizei Hagen / Drei leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Elsey

Drei leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Elsey

Hagen - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag Mittag, 25.03.2018, im Ortsteil Elsey wurden drei Personen leicht verletzt. Eine 42 jährige Frau aus Hagen befuhr gegen 12:00 Uhr die Elseyer Straße mit ihrem grünen VW. Sie kam aus Richtung Autobahn 46 und fuhr Richtung Gotenweg. Hinter ihr befand sich, nach Zeugen Aussagen, ein 24 jähriger Mann aus Dortmund, der ebenfalls mit seinem schwarzen VW in Richtung Gotenweg unterwegs war. Etwa in Höhe der dortigen Aral Tankstelle ordnete sich die 42 Jährige nach links ein, um in eine Hofeinfahrt einzubiegen. Den ersten Ermittlungen zu Folge übersah der nachfolgende junge Mann aus Dortmund dies und fuhr auf das Fahrzeug der Hagenerin auf. Bei der Kollision verletzten sich sowohl der junge Dortmunder, als auch die Hagenerin und ihr ebenfalls im Fahrzeug befindliche 3 jährige Sohn leicht. Alle drei wurden vorsorglich Hagener Krankenhäusern zugeführt. Das Fahrzeug des Dortmunders musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der genaue Unfallhergang wird nun durch das Hagener Verkehrskommissariat ermittelt.(tr)

