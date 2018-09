Polizei Hagen / E-Bike-Dieb lässt gestohlene Tasche am Tatort zurück

E-Bike-Dieb lässt gestohlene Tasche am Tatort zurück

Hagen - Am Montagabend meldete ein Mann aus der Hochstraße, dass ihm im Laufe des Tages ein E-Bike aus der Garage gestohlen worden sei. Das Gefährt war in der offen stehenden Garage abgestellt und mit einem integrierten Ringschloss gesichert. Der oder die Täter betraten die Garage, flexten mit dort vorhandenem Werkzeug das Schloss auf und entwendeten das Zweirad. Überraschenderweise ließen sie Diebesgut einer zuvor begangen Tat zurück: Eine Tasche, die der oder die Täter aus nahe gelegenen Büroräumen stahlen, wurde samt Inhalt in der Garage zurückgelassen. Da sich in der Tasche ein Namensschild befand, konnte die Verbindung zu dem anderen Diebstahl hergestellt und die Umhängetasche ihrem Besitzer zurückgegeben werden. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein grünes Modell "Bourdeaux P" der Marke Rixe. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren am Werkzeug. Die Polizei Hagen nimmt Hinweise zum Verbleib des E-Bikes unter 02331/986-2066 entgegen.

