Polizei Hagen / Einbrecher flüchtet von Balkon

Einbrecher flüchtet von Balkon

Hagen - Am Montag hielt sich eine 75-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Aschenbergstraße auf. Gegen 08.00 Uhr bemerkte sie einen Mann, der sich durch den Garten zu ihrem Balkon bewegte. Dann kletterte der Mann auf den Balkon der 75-Jährigen. Als der Einbrecher die Bewohnerin erblickte, ergriff er die Flucht. Die Zeugin kann den mutmaßlichen Einbrecher wie folgt beschreiben: Der Verdächtige ist ca. 30 Jahre alt und 175 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und ein schmales Gesicht. Zur Tatzeit war der Mann mit einer dunklen Jeans, einem schwarzen Kapuzenpullover und einem grünen Halstuch bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

