Polizei Hagen / Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Hagen - Heute (Dienstag) erhielt die Polizei gegen 00.10 Uhr einen Einsatz in die Uhlandstraße. Hier hatte ein 56-jähriger Hagener kurz zuvor festgestellt, dass bislang unbekannte Einbrecher die Terrassentür seiner Wohnung aufgebrochen hatten. Die Täter verschafften sich auf diesem Wege Zugang in die Wohnung und durchsuchten alle Räume. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was die Einbrecher mitgehen ließen. Der 56-Jährige hatte seine Wohnung am Montag gegen 07.45 Uhr verlassen, so dass die Tatzeit nicht konkret einzugrenzen ist. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

