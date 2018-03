Polizei Hagen / Einbrecher scheitern an Türschloss

Einbrecher scheitern an Türschloss

Hagen - Heute (Montag) kehrten zwei Frauen im Alter von 26 und 28 Jahren gegen 01.30 Uhr zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Obernahmerstraße zurück. Hier bemerkten sie, dass bislang unbekannte Einbrecher versucht hatten, das Türschloss aufzubohren. Die jungen Frauen hatten ihre Wohnung am Sonntag gegen 09.30 Uhr verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war das Schloss noch unbeschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

