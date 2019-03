Polizei Hagen / Einbrecher schlagen Scheibe an Terrassentür ein

Einbrecher schlagen Scheibe an Terrassentür ein

Hagen - Am Montag kehrte ein Ehepaar aus einem verlängerten Wochenende um 18.50 Uhr zu ihrem Haus in der Straße Drei Eicken zurück. Die Eheleute stellten fest, dass die Scheibe an einer Terrassentür eingeschlagen war. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich im Verlaufe des Wochenendes auf diesem Wege Zugang in das Haus verschafft. Sie durchsuchten alle Räume und ließen eine Brieftasche sowie einen dreistelligen Geldbetrag mitgehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

