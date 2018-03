Polizei Hagen / Einbrecher verlieren Teil ihrer Beute auf der Flucht

Einbrecher verlieren Teil ihrer Beute auf der Flucht

Hagen - Am Samstag befuhren zwei Zeugen im Alter von 19 und 24 Jahren mit ihrem Auto gegen 02.25 Uhr die Voerder Straße in Richtung Ennepetal. Plötzlich rannten zwei Männer über die Fahrbahn. Einer der Männer stürzte zu Boden. Hierbei verlor er mehrere Packungen Zigaretten. Der Mann rappelte sich wieder auf und folgte humpelnd seinem Begleiter. Dann verschwanden beide in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Männer unmittelbar zuvor in einen Kiosk auf der Voerder Straße eingebrochen waren. Sie hatten die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und sich auf diesem Wege Zugang in den Laden verschafft. Hier entwendeten die Einbrecher Zigaretten und Spirituosen. Die Zeugen können die Einbrecher wie folgt beschreiben: Einer der Männer ist ca. 20 bis 30 Jahre alt und 185 cm groß. Er ist schlank und hat einen schwarzen Bart. Der Tatverdächtige war zur Tatzeit mit einer dunkelgrauen Mütze, einer dunkelblauen Bomberjacke, einer dunklen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Der andere Einbrecher war dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Ralf Bode Telefon: 02331-986 1510 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha