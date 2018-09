Polizei Hagen / Einbrecher versteckt sich unter Couch

Einbrecher versteckt sich unter Couch

Hagen - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es am Graf-von-Galen-Ring zu einem Einbruch in einer Shisha-Bar, die derzeit umgebaut wird. Ein 18jähriger Mann stand vor dem Gebäude "Schmiere" und versuchte, sich beim Eintreffen der Polizei hinter einem geparkten Auto zu verstecken. Nach Umstellung des Gebäudes entdeckten die Beamten im Inneren eine andere Person, die sich ebenfalls zunächst versteckte - unter einer Couch. Der 24jährige Eindringling verließ auf Ansprache sein Versteck und stellte sich. Er war über ein rückwärtiges, auf "Kipp" stehendes Fenster in den Innenraum eingedrungen und hatte es auf hochwertiges Werkzeug abgesehen. Im Außenbereich fanden die Einsatzkräfte zwei Stichsägen, die augenscheinlich dort zum Abtransport bereitgelegt worden waren. Die Beamten nahmen den Einbrecher und seinen Komplizen fest und verbrachten sie in das Polizeigewahrsam Hagen. Beide waren vorher von einem Zeugen beobachtet und ebenfalls eine halbe Stunde zuvor im Rahmen einer Streifenfahrt zusammen gesehen worden.

