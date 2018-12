Polizei Hagen / Einbruch in Altenhagen

Einbruch in Altenhagen

Hagen - Am frühen Donnerstagabend verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung in Altenhagen. Er wurde von einem Zeugen im Wohnzimmer überrascht und flüchtete ohne Beute über den Balkon in unbekannte Richtung.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha