Polizei Hagen / Einbruch in Ausfluglokal

Einbruch in Ausfluglokal

Hagen - In der Nacht zu Ostersonntag sind Unbekannte in ein Ausfluglokal eingedrungen und haben dort einen Sparfachkasten aufgebrochen. Zusätzlich zu dem Inhalt ließen sie noch die Trinkgelder der Mitarbeiter mitgehen. Der Inhaber bemerkte am Sonntagmorgen den Einbruch und alarmierte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen gelangten der oder die Täter über die Terrassentür in das Lokal in der Straße Auf der Halle und die Kripo sicherte Spuren am Tatort. Eine Angestellte hatte gegen 01.30 Uhr als letzte die Gaststätte verlassen und abgeschlossen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der 986 2066.

