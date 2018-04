Polizei Hagen / Einbruch in Vereinsheim

Einbruch in Vereinsheim

Hagen - Am Sonntag erhielt die Polizei gegen 11.30 Uhr einen Einsatz in die Haßleyer Straße. Dort hatte ein 53-jähriger Zeuge festgestellt, dass die Fensterscheibe der Verkaufsbude eines Vereins eingeschlagen war. Die Ermittlungen ergaben, dass bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Sonntag mit einem Ziegelstein die Scheibe der Verkaufsbude eingeschlagen hatten. Die Täter verschafften sich auf diesem Wege Zugang in den Raum und entwendeten zwei Kästen Bier und eine Tafel Schokolade. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

