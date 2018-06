Polizei Hagen / Einbruch in Vereinsheim

Einbruch in Vereinsheim

Hagen - Am Sonntagmorgen meldete ein Zeuge gegen 09.00 Uhr, dass augenscheinlich zwei rückwärtige Fenster des Vereinsheims an der Haßleyer Straße eingeschlagen waren. Im Beisein eines Berechtigten nahmen Polizeibeamte die Räumlichkeiten in Augenschein. Außer den Fenstern waren auch zwei Türen durch Hebelwerkzeuge erheblich beschädigt. Nach ersten Ermittlungen hatte eine private Feier in dem Vereinsheim stattgefunden. Eine Bedienung hatte gegen 02.00 Uhr nach Beendigung der Party das Clubhaus verschlossen. Nach einer ersten Durchsicht fehlt lediglich eine Geldkassette mit einem Betrag unter 100 Euro. Durch den Einbruch entstanden Sachschäden in Höhe von 2000 Euro. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort, Hinweise im Zusammenhang mit der Tat bitte an die 986 2066.

