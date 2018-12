Polizei Hagen / Einbruch in Vereinsheim

Einbruch in Vereinsheim

Hagen - Am Donnerstag wurde in das SSV Vereinsheim in Altenhagen eingebrochen. Unbekannte Täter durchtrennten ein Fenstergitter und hebelten ein Fenster auf. Im Vereinsheim wurden mehrere Automaten aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld in Höhe von 215 Euro.

