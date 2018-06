Polizei Hagen / Einbruch in Wehringhauser Geldinstitut

Einbruch in Wehringhauser Geldinstitut

Hagen - In der Nacht von Samstag, 02.06.2018, auf Sonntag kam es zu einem Einbruch am Wilhelmsplatz. Vermutlich drangen die Täter zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr in die Bank ein. Als ein 45-jähriger Sicherheitsmann an dem Geldinstitut vorbeifuhr, bemerkte er, dass die Schiebetür zur Filiale aus der Verankerung gehoben war. Durch einen Spalt war es nun möglich, die Filiale zu betreten. Er verständigte die Polizei. Die Beamten ermittelten, dass es im Inneren der Bank zu keinen weiteren Beschädigungen kam. Auch das Rolltor zu den Büroplätzen schien unberührt. Der Schaden an der elektrischen Schiebetür wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen. Zeugen können sich unter 02331 986 2066 melden.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Sebastian Hirschberg Telefon: 02331/986 15 12 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -