Polizei Hagen / Fahrradbörse in der Jugendverkehrsschule

Fahrradbörse in der Jugendverkehrsschule

Hagen - Am Sonntag, 15.04.2018, findet von 10.00 - 12.00 Uhr in der Jugendverkehrsschule Hagen am Ischelandteich die Fahrradbörse statt. Hier können gebrauchte Fahrräder getauscht, verkauft oder gekauft werden. Auf Wunsch können die Fahrräder durch einen Zweiradmechaniker-Meister überprüft werden. Händler sind nicht zugelassen. Die Veranstaltung wird durch die Stadt Hagen, die Verkehrswacht Hagen und die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei durchgeführt. Es wird darauf hingewiesen, dass Kinder in der Jugendverkehrsschule, auch bei kurzen Probefahrten, nur mit Helm Fahrrad fahren dürfen. Bitte den Fahrradhelm nicht vergessen!

