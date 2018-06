Polizei Hagen / Fahrraddiebstahl in der Innenstadt

Fahrraddiebstahl in der Innenstadt

Hagen - Gegen 12.00 Uhr hatte ein 57 Jahre alter Mann sein Fahrrad in der Neumarktstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er um 17.00 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, lag lediglich das Schloss am Abstellort auf dem Boden. Unbekannte hatte es mit einem Werkzeug durchtrennt und das blaue Fahrrad entwendet. Den Wert des Zweirades der Marke Bergamont gab der Geschädigte mit 1000 Euro an. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl weitergehende Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 986 2066.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Ulrich Hanki Telefon: 02331/986 15 11 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha