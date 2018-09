Polizei Hagen / Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Hagen - Am frühen Samstagmorgen gegen 01.10 Uhr fiel Polizeibeamten ein Fahrradfahrer auf, der ohne Beleuchtung auf der Bahnhofstr. unterwegs war. Dabei fuhr er so starke Schlangenlinien, dass er die gesamte Fahrbahnbreite benötigte. Bei der anschließenden Überprüfung ergaben sich konkrete Hinweise auf einen starken Alkoholkonsum. Gegen den 28-jährigen Fahrradfahrer ordneten die Polizisten eine Blutprobe an. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

