Polizei Hagen / Firmeneinbruch im Lennetal

Firmeneinbruch im Lennetal

Hagen - Am Sonntagabend lief gegen 20.00 Uhr bei einer Sicherheitsfirma ein Alarm auf, ausgelöst bei einer Firma im Lennetal. Nach ersten Ermittlungen hatten Unbekannte von der Werkzeugstraße aus eine rückwärtige Tür des Gebäudes aufgebrochen und gelangten so in den Pausenraum des Unternehmens. Dort hebelten sie einen Süßigkeitsautomaten auf. Ob sie daraus ausschließlich das Münzgeldentwendeten, oder sich auch über die Schnuckereien hermachten, ließ sich zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht ermitteln. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort, Hinweise im Zusammenhang mit dem Vorfall bitte an die 986 2066.

