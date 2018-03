Polizei Hagen / Firmeneinbruch in Haspe

Firmeneinbruch in Haspe

Hagen - Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes haben sich Einbrecher Zugang zu einer Firma in der Voerder Straße verschafft. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein rückwärtiges Fenster zum Toilettenbereich des Unternehmens unterhalb des Kettelbachs auf und brachen in dem Gebäude noch zwei Türen auf. Dadurch gelangten sie in ein Büro, wo sie aus einem Schreibtischcontainer eine Geldkassette mit ca. 500 Euro entwendeten. Polizeibeamte legten eine Anzeige vor, die Kripo sicherte Spuren, Hinweise bitte an die 986 2066.

