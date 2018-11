Polizei Hagen / Firmenfahrzeug aufgebrochen

Firmenfahrzeug aufgebrochen

Hagen - Als ein Mitarbeiter eines Handwerkbetriebs am Donnerstagmorgen in Eilpe in seinen Firmenwagen, einen Ford Transit, einsteigen wollte, bemerkte er eine eingeschlagene Seitenscheibe auf der Beifahrerseite und er rief die Polizei. Unbekannte hatten sich so in der Straße In der Welle in der zurückliegenden Nacht Zugang zu dem Fahrzeug verschafft und unter anderem eine Bohrmaschine sowie einen Akku-Schrauber entwendet. Aus der Fahrerkabine ließen sie obendrein ein mobiles Navigationsgerät mitgehen. Hinweise im Zusammenhang mit dem Fahrzeugaufbruch bitte an die 986 2066.

