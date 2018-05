Polizei Hagen / Frau von Hund angegriffen - Polizei erschießt Hund

Frau von Hund angegriffen - Polizei erschießt Hund

Hagen - Heute, gegen 13:30 Uhr, erhielt eine Streifenwagenbesatzung einen Einsatz in Hagen-Hohenlimburg. Eine Frau sei im Treppenhaus von einem Hund angegriffen worden. Als die Polizisten eintrafen, hatte sich ein Hund in eine 25-jährige Frau verbissen. Durch das beherzte Eingreifen eines 27-jährigen Polizeikommissars konnte der Hund weggerissen und die Frau bis zum Eintreffen des Rettungswagens im Streifenwagen in Sicherheit gebracht werden. Der weiterhin aggressive Hund musste mit mehreren Schüssen erschossen werden, um die Gefahr weiterer Angriffe abzuwenden. Die schwer verletzte Frau wurde im RTW erstbehandelt und in eine Klinik verbracht, Lebensgefahr besteht nicht. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen Unglücksfall handelt. Wie es dazu kam, ist noch ungeklärt.

