Polizei Hagen / Garageneinbruch in Berchum

Garageneinbruch in Berchum

Hagen - Zwischen Montag, 20.15 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr, kam es in Hagen-Berchum zu einem Diebstahl aus einer Mehrfachgarage. Unbekannte Täter schoben vermutlich das Garagentor einer Garage am Ergster Weg mit Gewalt hoch und entwendeten diverses Werkzeug im Wert von über 1.000 Euro. Vermutlich flüchteten die Täter in Richtung Tiefendorfer Straße. Die Polizei fand dort von den Täter zurückgelassenes Beutegut, darunter einen Wagenheber, einen Pilotenkoffer und einen Werkzeugkasten, den die Diebe über einen Zaun auf ein Grundstück warfen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise zur Straftat können Zeugen unter der Rufnummer 02331-986-2066 weitergeben.

