Polizei Hagen / Gaststätteneinbruch in Boele

Gaststätteneinbruch in Boele

Hagen - Am Donnerstagmorgen, um 02:55 Uhr, ging ein Alarm bei einer Sicherheitsfirma in Gelsenkirchen ein. In eine Boeler Gaststätte war eingebrochen worden. Der Mann der Inhaberin verständigte die Polizei und fuhr zu der Kneipe. Vor Ort stellte er gemeinsam mit den Beamten eine aufgehebelte Eingangstüre fest. Täter befanden sich nicht mehr in der Gaststätte, allerdings hatten die Einbrecher einen der beiden Geldautomaten aufgebrochen. Wie viel Geld die Diebe stahlen, ließ sich vor Ort nicht sagen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und nimmt Hinweise zur Tat unter 02331-986-2066 entgegen.

