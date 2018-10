Polizei Hagen / Gestohlenes Fahrrad wiedergefunden

Gestohlenes Fahrrad wiedergefunden

Hagen - Am 11. Oktober hatte ein junger Mann den Diebstahl seines Fahrrades angezeigt, Unbekannte hatten es am Hagener Hauptbahnhof in den zurückliegenden 24 Stunden direkt aus dem Fahrradständer entwendet. Knapp drei Wochen später sah der 21 Jahre alte seine blaues Mountainbike wieder, es stand mit einem Zahlenschloss an einem zweiten Rad angekettet wieder am Bahnhof. Anhand individueller Merkmale erkannte er es eindeutig wieder, konnte seinen Besitzanspruch aber gegenüber der Polizei nicht belegen. Bis zur eindeutigen Klärung der Eigentumsverhältnisse nahmen die Beamten beide Räder in ihre Obhut. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

