Polizei Hagen / Hagen-Mann entblößt sich vor Passantin

Hagen-Mann entblößt sich vor Passantin

Hagen - Am Freitag, 26.10.2018, gegen 21.50 Uhr, beging eine 31-jährige Hagenerin die Heinitzstraße. Im Hauseingang eines roten Mehrfamilienhauses bemerkte sie eine männliche Person, die die Hose heruntergelassen hatte und sich offensichtlich selbst befriedigte. Die junge Frau bemerkte auf dem Gehweg eine vierköpfige Mädchengruppe, die in das Haus gehen wollte. Sie machte die Kinder und Jugendlichen auf die Person aufmerksam. Das bekam der Mann augenscheinlich mit. Er stellte sein Tun ein und entfernte sich mit einem vor dem Haus abgestellten grauen oder silbernen PKW. Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß,30-35 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze kurze Haare, Kapuzenpullover und Jeans. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hagen, 02331/986-2066, in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha