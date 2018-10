Polizei Hagen / Handgemenge zwischen Jugendlichem und Busfahrer

Handgemenge zwischen Jugendlichem und Busfahrer

Hagen - Heute Morgen, 07:50 Uhr, kam es an der Bushaltestelle Körner Straße/ Neumarktstraße zu einem Zwischenfall. Nach verbalem Streit zwischen einem 48-jährigen Busfahrer und einem ca. 16-jährigen Jugendlichen entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den beiden, in dessen Verlauf beide Personen zu Boden fielen. Wie die körperliche Auseinandersetzung genau verlief, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Jugendliche flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Busfahrer begab sich mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eröffnet. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

