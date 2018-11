Polizei Hagen / Handtaschenraub in Hagen Boele

Handtaschenraub in Hagen Boele

Hagen - Am Freitag (09.11.2018) kam es um 13.45 Uhr auf der Hospitalstraße in Hagen Boele zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 67-jährigen Dame. Nachdem sich eine männliche Person unbemerkt von hinten der Geschädigten genähert hatte, versuchte er im Vorbeigehen zunächst die Handtasche der Frau zu entreißen. Dies gelang zunächst nicht da die Handtasche festgehalten wurde. Erst im weiteren Verlauf konnte der Räuber die Handtasche entwenden und flüchtete über die Kirchstraße und im weiteren Verlauf um die dortige Kirche in Richtung Boeler Kirchplatz. Der flüchtige Täter soll ca. 160 cm groß und schlank gewesen sein. Er trug eine dunkle Oberbekleidung und hatte bei Tatausführung eine Kapuze über den Kopf gezogen. Zeugen werden um Hinweise unter der Rufnummer 02331 986-2066 gebeten.

