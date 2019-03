Polizei Hagen / Handyverstoß wird zur Drogenfahrt in Hohenlimburg

Handyverstoß wird zur Drogenfahrt in Hohenlimburg

Hagen - Am Montag, 18.03.2019, fuhr ein 44-Jähriger in seinem Skoda die Hohenlimburger Straße in Richtung Hohenlimburg entlang. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete ihn, wie er während der Fahrt sein Mobiltelefon bediente. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle, um den Verstoß zu ahnden. Bei einer ersten Befragung stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Polizisten brachten den Mann in ein Krankenhaus und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss jetzt mit zwei Anzeigen rechnen.

