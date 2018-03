Polizei Hagen / Hochwertiger BMW entwendet

Hochwertiger BMW entwendet

Hagen - In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte in der Flensburgstraße einen hochwertigen BMW. Ein Anwohner hatte den schwarzen 530d gegen 23.00 Uhr zuletzt in der Garagenauffahrt gesehen. Am Morgen stellte er dann um 06.45 Uhr den Diebstahl der drei Jahre alten Limousine fest und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten speicherten die Fahrzeugdaten im Fahndungssystem, gaben eine Fahndung heraus und legten eine Anzeige vor. Hinweise im Zusammenhang mit dem Vorfall bitte an die 986 2066.

