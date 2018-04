Polizei Hagen / Hochwertiger VW-Bus entwendet

Hochwertiger VW-Bus entwendet

Hagen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte in der Lilienstraße einen hochwertigen VW-Bus. Der Fahrzeughalter hatte am Abend gegen 22.00 Uhr den braunen Kleinbus zuletzt am Fahrbahnrand gesehen. Als er den Wagen am Mittwochmorgen um 06.30 Uhr in Betrieb nehmen wollte, war er verschwunden. Den Wert gab der Geschädigte mit ca. 50000 Euro an. Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 986 2066.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Ulrich Hanki Telefon: 02331/986 15 11 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha