Polizei Hagen / Jugendlicher bei Auseinandersetzung im Gesicht ...

Jugendlicher bei Auseinandersetzung im Gesicht verletzt

Hagen - Am Mittwoch erschien ein 17-jähriger Jugendlicher mit syrischem Migrationshintergrund um 23.50 Uhr auf der Polizeiwache Altena und gab an, gegen 23.30 Uhr auf der Nettestraße in eine körperliche Auseinandersetzung mit drei Männern verwickelt gewesen zu sein. Seinen Angaben zufolge ging er zu Fuß auf der Nettestraße in Richtung Bachstraße. Hier begegneten ihm drei offensichtlich stark alkoholisierte Männer. Der 17-Jährige geriet in eine zunächst verbale Auseinandersetzung, in der er fremdenfeindlich beleidigt worden sei. Anschließend habe ihm einer der Männer eine Flasche Bier vor die Füße geworfen. Ein anderer Mann schlug dem Jugendlichen nach dessen Angaben dann eine Bierflasche ins Gesicht. Daraufhin entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige rief zwei Freunde an und begab sich zur Polizeiwache Altena. Sein Gesicht wies am rechten Wangenknochen und an der rechten Schläfe eine Schwellung und eine kleine Platzwunde auf. Der Jugendliche wollte sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei den drei Männern soll es sich um Deutsche, die jeweils mit einer Kappe bekleidet waren, handeln. Da ein fremdenfeindlicher Hintergrund nicht auszuschließen ist, wurde der Staatsschutz der Hagener Polizei eingeschaltet. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiwache Altena unter der Rufnummer 02352/91990 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

