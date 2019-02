Polizei Hagen / Körperverletzung am Graf-von-Galen-Ring

Körperverletzung am Graf-von-Galen-Ring

Hagen - Am Mittwoch, den 13.02.2019, 22:55 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung am Graf-von-Galen-Ring. Ein 22-Jähriger geriet nach einem Besuch in einem Wettbüro an der Stresemannstraße mit vier ihm unbekannten Männern aneinander, die zwischen 20 und 25 Jahre alt waren. Das Opfer wurde von mehreren Angreifern ins Gesicht geschlagen. Die Polizei nahm dem Sachverhalt auf und konnte die Tatverdächtigen im Bahnhofsgebäude feststellen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Rettungswagen brachte den Geschlagenen in ein Krankenhaus.

