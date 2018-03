Polizei Hagen / Kraftstoffdiebe auf Autobahn

Kraftstoffdiebe auf Autobahn

Hagen - Als der Fahrer eines Sattelzugs in der Nacht zu Sonntag seine Ruhepause auf dem Rastplatz Eichenkamp an der A1 in Fahrtrichtung Köln machte, zapften ihm Unbekannte den Dieselkraftstoff aus dem Tank. Der Geschädigte hatte zwischen 21.00 und 08.00 Uhr geschlafen und beim Start des Motors fiel ihm auf, dass sie Kraftstoffanzeige nichts mehr anzeigte. Die Täter hatten den Tankdeckel aufgehebelt und etwa 1000 Liter Diesel abgezapft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, melden sich bitte unter der 986 2066.

