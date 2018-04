Polizei Hagen / Ladendieb auf der Flucht festgenommen - Jacke ...

Ladendieb auf der Flucht festgenommen - Jacke präpariert

Hagen - Am Mittwoch, 18.04.2018, kam es zu einem Ladendiebstahl in der Innenstadt. Ein Ladendetektiv (39) beobachtete gegen 17:40 Uhr einen Mann in einem Geschäft in der Elberfelderstraße. Dieser steckte gleich vier Sweatshirts und seine Jacke. Mit diesen verließ er den Laden, ohne etwas zu bezahlen. Der Detektiv wollte den 42-jährigen Dieb ansprechen. Als er den Detektiv erkannte, ergriff er die Flucht und ließ zuvor seine Beute fallen. Nach kurzer Verfolgung ergriff er den Dieb, konnte ihn zu Boden ringen und hielt ihn dort bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fanden heraus, dass die Jacke des 39-Jährigen derart präpariert war, dass die Sicherheitsetiketten vom Alarmsystem nicht mehr erkannt werden konnten. Die Streifenwagenbesatzung brachte den Mann zuerst auf die Wache. Dort nahmen die Polizisten den Mann nach einer Identitätsfeststellung vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

