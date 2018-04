Polizei Hagen / Ladendieb stielt Zigaretten - Festnahme erfolgt

Ladendieb stielt Zigaretten - Festnahme erfolgt

Hagen - Am Mittwoch, 04.04.2018, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Innenstadt. Gegen 13:40 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter (37) eines Geschäfts in der Mittelstraße, wie ein Mann vor einem Zigarettenregal stand und diesem, vermeintlich unbemerkt, vier Schachteln entnahm. Mit dem Diebesgut stahl er sich an der Kasse vorbei, ohne die Ware zu bezahlen. Der Angestellte hielt den 32-Jährigen auf und rief die Polizei. Der Dieb wurde bereits zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Die Beamten nahmen den Dieb vorläufig fest und schrieben eine Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizei Hagen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/30835 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_30835.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Sebastian Hirschberg Telefon: 02331/986 15 12 Fax: 02331/986 15 19 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/ https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA https://twitter.com/polizei_nrw_ha